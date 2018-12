Leuvens ondernemer gaat oud-Leuvens bier Peeterman opnieuw brouwen

De Leuvense ondernemer Patrick Vanoppen gaat met zijn brouwerij Breda het in Leuven en omstreken legendarische Peeterman-bier opnieuw brouwen. Hij kocht hiervoor de rechten van AB InBev, dat het bier in 1974 uit roulatie nam. De vraag of een meer of minder zurige versie van het bier op de markt komt, laat hij over aan passanten die de twee smaken kunnen komen proeven op het Ladeuzeplein tijdens de Eindejaarscorrida van 30 december.

Vanoppen kocht met zijn immobiliënbedrijf Vivinvest enkele herenhuizen op het Hogeschoolplein in Leuven en wil er tegen 2020 een hotel, brasserie en brouwerij Breda in onder brengen. “Met de brouwerij willen we een aantal oude Leuvense bieren nieuw leven inblazen. Tot dusver deden we dat op beperkte schaal al met de pils Goldor en het witbier Blondor. We zullen ook de Peeterman terug in circulatie brengen, net als andere bieren zoals Adrianus. In afwachting dat we zelf een brouwerij hebben laten we het brouwen over aan De Kroon in Neerijse”, aldus Bert Crombez, verantwoordelijke voor de biercreatie.

De Peeterman werd tijdens de voorbije eeuw gebrouwen door Brouwerij De Eendracht, die al voor WOII werd overgekocht door Stella Artois dat later uitgroeide tot AB InBev. De Peeterman, een naam die verwijst naar de bijnaam voor de Leuvenaar, was een zurig bier dat in de 18e eeuw in Leuven en omstreken naar verluidt het meest populaire bier was. “Wat het zuurgehalte betreft verschilde de smaak van het bier in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog. We laten de Leuvenaar tijdens de Eindejaarscorrida kiezen aan welke versie we op de markt zullen brengen”, aldus Crombez.







bron: Belga