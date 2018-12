“Kerstboodschap Filip gedurfder dan anders” (Dave Sinardet)

De kerstboodschap van koning Filip was dit jaar gedurfder dan de voorbije jaren. Dat zegt Dave Sinardet, professor politicologie aan de VUB. “Zo’n kersttoespraak is een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de ene kant moet de koning boven het politieke gewoel staan, hij moet behendig laveren tussen alle politieke valkuilen. Aan de andere kant moet hij toch een krachtige boodschap uitdragen, de toespraak mag niet dermate nietszeggend zijn dat ze totaal onopgemerkt voorbijgaat”, zegt Sinardet. “In de zoektocht naar dat evenwicht is Filip in het verleden misschien wat te veel naar het tweede overgeheld. Dit jaar is het al iets gedurfder.” De koning stipte vandaag in zijn toespraak enkele maatschappelijke problemen aan: ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid en klimaatverandering. “Het gaat om een aantal thema’s die impliciet verwijzen naar het straatprotest van de voorbije maanden, meer bepaald de gele hesjes en de klimaatmars. In die zin werpt hij zich op als vertolker van die bezorgdheden die leven bij mensen, en roept hij de politiek op om daaraan te werken”, duidt Sinardet.

Op dat vlak gaat het volgens de politicoloog om “de meest politieke kerstboodschap van koning Filip, samen met die van 2015, toen de kersttoespraak vlak na de aanslagen in Parijs kwam en Filip zei dat de meeste Belgen van buitenlandse afkomst onze waarden delen en dat men respect moet hebben voor diverse geloofsovertuigingen, maar strijden tegen fanatisme”.







“Maar over migratie, toch de aanleiding voor de val van de regering, zwijgt hij”, benadrukt de politicoloog. “Tenzij je zijn vermelding van onverdraagzaamheid in die zin interpreteert. De keuze voor die thema’s en niet voor andere is natuurlijk wel een politieke keuze. Tegelijk zijn het zeer algemene thema’s, men kan er bijvoorbeeld moeilijk tegen zijn dat armoede wordt aangepakt.”

De boodschap van Filip bleef over het algemeen dan ook “redelijk algemeen en voorzichtig”, meent Sinardet. “Zeker in vergelijking met zijn vader Albert die vaker concrete standpunten over politiek gevoelige thema’s bracht, zoals over de financiële crisis, de Europese integratie, het sociaal overleg en de communautaire spanningen. Er was in 2012 ook zijn controversiële waarschuwing tegen populisme met verwijzing naar de jaren 1930.”

Filip koppelt wel steeds het maatschappelijke aan het persoonlijke. “Die meer persoonlijke aanpak is ook typisch voor zijn stijl, zijn vader was veel zakelijker”, klinkt het. De oproep van de koning om “naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen” doet volgens Sinardet denken aan een gelijkaardige oproep van de Nederlandse Koning Willem-Alexander twee jaar geleden. “Al drukte die het scherper uit”, zegt de professor. “Die oproep past vandaag wel mooi in de politieke context, gezien de regeringscrisis en de nakende verkiezingen.”

bron: Belga