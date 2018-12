Israëlische regering vervroegt verkiezingen naar april

Israël zal op 9 april 2019 al nieuwe parlementsverkiezingen houden. De leiders van de coalitiepartijen hebben unaniem beslist om de verkiezingen te vervroegen. Dat heeft de woordvoerder van Likoed, de partij van premier Benjamin Netanyahu, aangekondigd. De verkiezingen in Israël waren oorspronkelijk voorzien voor november 2019. De beslissing om die stembusgang met zeven maanden te vervroegen, is een gevolg van de spanningen binnen de rechts-religieuze meerderheid. “Het is te moeilijk om wetten te laten stemmen. We hebben nieuwe verkiezingen nodig”, zo zou Netanyahu volgens de Israëlische krant Haaretz verklaard hebben aan de leider van de meerderheidspartijen.

De beslissing om de stekker er uit te trekken, kwam er nadat duidelijk werd dat een nieuwe wet op de dienstplicht niet zou worden gesteund door de oppositiepartij Yesh Atid. Ook Yisrael Beiteinu, de partij van gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman, had eerder al duidelijk gemaakt die wet niet langer te steunen.







Lieberman had in november ontslag genomen uit de regering, uit onvrede met een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Sindsdien beschikt de regering van Netanyahu nog maar over een erg krappe meerderheid in de Knesset: 61 van de 120 zetels.

Bron: Belga