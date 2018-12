Geradicaliseerde Afghaanse ex-soldaat krijgt drie jaar celstraf voor steekpartij

De rechtbank van Kortrijk heeft een Afghaan veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel, waarvan een jaar effectief, omdat hij een 23-jarige vluchteling negentien messteken toediende. Volgens het slachtoffer, die tevens als beklaagde terechtstond maar werd vrijgesproken, maakt de dader deel uit van een gevaarlijke bende in Kortrijk die niet-gelovigen wil aanvallen. De Afghaan woonde een tijd in bij het slachtoffer en zijn jongere broer in Kortrijk, maar had erg vaak kritiek op het broertje omdat hij zich inliet met westerse activiteiten zoals toneelspelen en voetballen. Daardoor was hij niet meer welkom.

Op 5 juni vorig jaar stond hij plots voor de deur. Terwijl twee kompanen de man vasthielden, stak de ex-soldaat hem negentien keer met een keukenmes. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel.







Het slachtoffer stond ook terecht als beklaagde, maar werd volledig vrijgesproken. “Het is natuurlijk een opluchting dat mijn cliënt is vrijgesproken”, vertelt zijn advocate Iris Santens. “We hadden echter liever gezien dat man effectief achter de tralies verdween. Mijn cliënt heeft schrik en durft nog altijd amper zijn woning verlaten.”

De dader is volgens het slachtoffer zeer gevaarlijk. “Zijn bende in Kortrijk is aan het groeien en hij spoort anderen aan om niet-gelovigen aan te vallen”, vertelde hij eerder aan de rechter. Volgens zijn advocate nam hij al contact op met de politie en verwittigde zelfs burgemeester Vincent Van Quickenborne.

bron: Belga