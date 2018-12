De Etna vertoont opnieuw activiteit. Sinds dit weekend zelfs steeds meer en dat leidde vandaag tot problemen voor het vliegverkeer op Sicilië. Zo werd de luchthaven Catania-Fontanarossa even volledig afgesloten door de aswolken, intussen kan slechts een beperkt aantal vliegtuigen opstijgen en landen, zo melden Italiaanse media.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen van de wereld.

bron: Belga