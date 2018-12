Dodentol van tsunami loopt op tot 373

De balans van de tsunami in Indonesië, die volgde op een vulkaanuitbarsting, is opgelopen tot 373. Zo’n 1.500 mensen raakten gewond en 128 anderen worden nog steeds vermist. Dat heeft het nationaal agentschap voor rampenbeheer gezegd. In een vorige balans was sprake van 281 doden. De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van de eilanden Java en Sumatra. De vloedgolf zou zijn veroorzaakt door onderzeese aardverschuivingen, veroorzaakt door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau.

Bron: Belga