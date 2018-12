Contract van Laurent Ciman bij Dijon is ontbonden

Laurent Ciman is niet langer een speler van Dijon. Vandaag deelde de Franse eersteklasser via Twitter mee dat het contract van de 33-jarige Rode Duivel in onderling akkoord ontbonden werd. Ciman tekende eind augustus een contract voor twee jaar, maar mag al na vier maanden transfervrij naar een nieuwe club op zoek. Mogelijk keert hij terug naar de MLS. Volgens Canadese media is een transfer naar Toronto FC in de maak. De verdediger speelde in de Noord-Amerikaanse competitie al voor Montreal Impact (2015-2017) en Los Angeles FC (2018). In eigen land verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Charleroi (2002-2008), Club Brugge (2008-2009), Kortrijk (2009-2010) en Standard (2010-2015).

Dijon begon met drie zeges op rij bijzonder sterk aan de competitie, maar is na de 19 speeldag naar de achttiende en op twee na laatste plaats weggedeemsterd in de Ligue 1. Ciman speelde slechts negen wedstrijden voor Dijon, zeven keer startte hij in de basis.







Bron: Belga