Charlie Hebdo viert op eigen manier arrestatie van Peter Cherif

“Passeer eens als je 5 minuten tijd hebt”: Charlie Hebdo viert op zijn manier de arrestatie van de Franse jihadist Peter Cherif, die vorige week werd opgepakt in het Afrikaanse Djibouti en zaterdagavond op een lijnvliegtuig van Air France met bestemming Parijs gezet is. Cherif wordt ervan verdacht banden te hebben gehad met de broers Kouachi, die in januari 2015 een aanslag pleegden op de redactie van het satirische tijdschrift. Sommige Franse media wijzen hem zelfs aan als “het brein” achter de aanslag. Op de Eén van het tijdschrift, dat woensdag in de kiosken ligt, staat een karikatuur van de jihadist, geboeid en vastgehouden door agenten, voor een groene achtergrond.

De tekening is afkomstig van Riss, de directeur van de redactie.







Het parket in Parijs heeft voorlopig de doorverwijzing gevraagd van 14 mensen, vooral handlangers die logistieke steun verleenden aan de broers Kouachi. De twee daders kwamen enkele dagen na de aanslag om bij een klopjacht door de politie.

Bron: Belga