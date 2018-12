Beursuitbater Euronext wil Noorse beurs kopen

Euronext, het bedrijf achter de beurzen van onder meer Brussel, Amsterdam en Parijs, wil de Noorse Oslo Børs overnemen. De beursuitbater heeft hiervoor een bod van 625 miljoen euro in contanten op tafel gelegd. Euronext zegt al steun te hebben van aandeelhouders met een totaal belang van 49,6 procent. Het bedrijf heeft ook het bestuur van de Noorse aandelenbeurs gevraagd om het bod te steunen. Als de deal doorgaat, dan heeft Euronext straks van zes Europese landen de nationale aandelenbeurs in handen. De onderneming is ervan overtuigd dat de beurs van Oslo een goede versterking vormt, onder meer door de expertise van de Noren op het gebied van oliediensten en scheepvaart. Ongeveer een jaar geleden nam Euronext nog de Irish Stock Exchange over.

Bron: Belga