Kwart van de vakantiegangers met kerst vlucht voor familiefeesten

Kerst is voor velen een bron van gezelligheid en samenzijn met de familie, maar voor velen is deze periode een goede reden om het land te ontvluchten. Maar liefst een kwart van de vakantiegangers die met kerst het land uit zijn, vertrekken namelijk vanwege de sociale verplichtingen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de VakantieDiscounter.

De vakantiewebsite deed een steekproef onder Nederlandse reizigers over hun reisplannen rond de feestdagen. Vorig jaar ging 12% van de ondervraagden op vakantie met kerst, dit jaar is dat 17%. Dat is een stijging van meer dan een derde. Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort, mede dankzij de economische groei.







We trekken ook steeds verder weg. Van de mensen die deze kerst op vakantie gaan, kiest 54% voor een verre reis buiten Europa, tegenover 48% in 2017. Het percentage mensen dat in Europa blijft, stijgt met 8%. De voornaamste reden om tijdens kerst op vakantie te gaan, blijkt de kou. Meer dan de helft van de reizigers geeft aan de warmte op te willen zoeken tijdens de koude dagen in december (52%).

Familiegedoe

Een kwart van de vakantiegangers vertrekt echter om heel andere redenen. Zij willen de familiefeesten ontvluchten. De mensen die thuisblijven doet dat in 10% van de gevallen omdat de rest van de familie het hen kwalijk zou nemen mochten ze tijdens de kerstperiode op vakantie zijn.

De laatste vraag luidde als volgt: ‘Wie nemen jullie liever niet mee op reis?’. Het overgrote deel van de Nederlanders laat zijn of haar baas het liefst thuis (30%), maar verrassend genoeg antwoordde 6% van de respondenten daarop met: mijn partner. We denken al te weten wat hun kerstcadeau dit jaar zal zijn: de scheidingspapieren.