Daarom moet je je lief koosnaampjes geven

Veel kans dat jij en je lief koosnaampjes hebben voor elkaar. En dat die je (vrijgezelle) vrienden danig op de zenuwen werken. Toch is het een goed idee om gewoon verder te doen zoals je bezig bent, want koosnaampjes zijn zoveel meer dan mierzoete liefdesverklaringen.

Liefdescocon

Maar liefst 59% van de mensen in een relatie hebben een koosnaam voor hun partner. Niet alleen toon je je geliefde op die manier hoe belangrijk hij of zij voor jou is, het beschermt jullie ook tegen de buitenwereld. Volgens Chiara Piazzesi, professor aan de Université du Québec in Montréal, creëeren koosnaampjes een apart universum. Een coconnetje waarin alleen jullie twee een rol spelen en waar de liefde van afdruipt.

Couple goals







Boven versterken ze ook je relatie. “Koosnaampjes zijn net zoals lieflijke gebaren een manier om te bevestigen dat je een koppel vormt. Het toont dat de ander nog steeds je partner is, met alle voor- en nadelen van dien”, aldus Piazzesi aan Flair. Daarom gebruik je die koosnaam vaak ook tijdens ruzies, ook al ben je op dat moment boos op de ander. Het toont dat je nog steeds samen bent, dat dit slechts een slechte periode is die jullie wel zullen overleven. Stop je plots met koosnaampjes? Dat is helaas niet zo’n goed teken en zou kunnen aantonen dat je aan je relatie moet werken.