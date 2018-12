Cara Delevingne huurt museum af voor verjaardag van vriendin Ashley Benson

Afgelopen week vierde ‘Pretty Little Liars’-actrice Ashley Benson haar 29ste verjaardag samen met haar partner, Brits topmodel Cara Delevingne. In plaats van een simpel diner, koos Cara ervoor alle registers open te trekken: ze huurde namelijk een volledig museum af voor haar geliefde.

‘Pretty Little Liars’-ster Ashley Benson en supermodel Cara Delevingne zijn helemaal zot van mekaar en het is te schattig. Er waren een tijdje geleden geruchten dat de romance voorbij zou zijn, maar dat is zeker niet het geval. De twee vierden Ashleys verjaardag namelijk samen op een wel heel bijzondere manier.

Museum afgehuurd







Cara Delevingne zou namelijk het Natural History Museum in Londen hebben afgehuurd om hier samen met Ashley de nacht door te brengen. Cara deelde een foto van een tweepersoonsbed in de grote hal van het museum, omringd door kerstboompjes en kaarsen.

Voir cette publication sur Instagram Had a whale of a time @natural_history_museum 🐳 it was over-whale-ming Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 20 Déc. 2018 à 2 :26 PST



De caption onder de foto luidt: “Had a whale of a time @natural_history_museum 🐳 it was over-whale-ming”.

Haast geen twijfel mogelijk

Ashley is niet getagged in de foto en ze heeft zelf ook niks gepost over dit romantische weekend, dus helemaal zeker weten we het niet. Toch wijst alles er wel op.

De sleepover vond plaats in het verjaardagsweekend van de actrice, er zijn foto’s van de twee die hand-in-hand aankomen op Gatwick Airport in londen én volgens de website Girlfriend zou de directeur van het museum hebben bevestigd dat hij de ruimte voor het stel had versierd.