Bewezen: vrouwenscheten stinken harder dan mannenscheten

Nope, de wetenschap staat niet stil. En nu hoeven we nooit meer te discussiëren over het stankgehalte van onze scheetjes: vrouwen winnen!

Hoewel vrouwen wel eens durven beweren dat hun scheetjes naar bloemetjes ruiken, spreekt de wetenschap hen genadeloos tegen. Onderzoekers – jawel, échte onderzoekers – hebben ontdekt dat buikwindjes van vrouwen een grotere gesel zijn voor ons reukorgaan dan de mannelijke variant. Dat werd zelfs vakkundig genotuleerd in The New Zealand Medical Journal.

Zwavel, alias de dooddoener







Er is zelfs een goede reden voor dit mysterieuze fenomeen. Dames beschikken immers over een pak meer geconcentreerd zwavel in hun lichaam dan heren. En precies die zwavel is de boosdoener, of de dooddoener, vanuit het perspectief van onze neus. Zwavel zorgt namelijk voor die typische, penetrante ‘rotte eieren’-geur.

En ook dit is geen mop: de stille scheetjes – de windjes op sloffen, zeg maar – zijn de opperkoningen van stankland. Mannen zijn dan weer helden in het produceren van gas. Ze flatuleren dus vaker, maar sparen onze neus meer dan vrouwen.

Zo, nu kan het internet weer uit voor vandaag. Bedankt, wetenschap!