Bart De Wever steelt de show als Kerstman

Blijkbaar heeft Bart De Wever naast zijn burgemeesterschap een bijverdienste gevonden. Gisteren verraste hij de Lotto Arena met zijn kertsmanact op het podium van ‘The Christmas Show’.

Het was de eerste keer dat de Nederlandse kerstshow naar België kwam. Tinne Oltmans, Ian Thomas, Wim Soutaer, Sylvie De Bie en Paul Michiels brachten het publiek in kerststemming met bekende hits als Santa Baby, Let it go en All I Want for Christmas is You. Paul Michiels kon op een groot applaus rekenen toen hij ook even zijn grootste hit The Way to your Heart bracht. De dansende kerstelfjes en Rudolph het rendier reisden intussen de wereld af om de slee van de Kerstman te zoeken.







Die Kerstman bleek op het einde van de show niemand minder dan Bart De Wever te zijn. Ondanks zijn vermomming konden de toeschouwers hem meteen herkennen aan de Latijnse spreuken en zijn lof voor de stad Antwerpen.

Wie ‘The Christmas Show’ gemist heeft, kan hem op 25 december op ATV bekijken.