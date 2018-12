IN BEELD. Dit waren de meest spraakmakende foto’s van 2018

Van harde politieke spelletjes op lokaal niveau tot het ruimteavontuur van Starman. Dit zijn de beelden die 2018 definieerden.

Deze foto dateert eigenlijk uit 2017, maar werd de (terechte) winnaar van de World Press Photo 2018. Roberto Schmidt fotografeerde de 28-jarige José Victor Salazar Balza tijdens hevige protesten tegen president Nicolas Maduro in Caracas.







De Britse prins Harry is net getrouwd met de Amerikaanse Meghan Markle. De Duchess of Sussex zwaait het volk toe in een ‘Ascot Landau’, één van de vijf open koetsen van de koninklijke familie.

Bart De Wever (N-VA) stapt uit een stemhokje tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Professor Christine Blasey Ford legt de eed af voor de Senaatcommissie voor Justitie in de Verenigde Staten. Ze beschuldigt kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh van seksuele aanranding en legt daar een getuigenis over af. Deze foto haalde de cover van Time Magazine.

Een tweejarige jongen in Jemen is zwaar ondervoed. Vanwege een conflict met de Huthi rebellen, die gesteund worden door de Saudi-Arabische overheid, kwijnt de bevolking helemaal weg. Er is namelijk amper toegang tot voedsel en water. In totaal riskeren 5,2 miljoen kinderen te verhongeren.

Elon Musk lanceert in februari zijn Falcon Heavy. Aan boord zit ook een rode Tesla Roadster met aan het stuur een pop in een ruimtepak. Hij kreeg de toepasselijke naam Starman. Bestemming is de planeet Mars.

De Franse president Emmanuel Macron leeft helemaal mee met zijn nationale voetbalelftal tijdens de finale van het WK Voetbal in Moskou. Frankrijk won de wedstrijd van Kroatië.

Melania Trump, First Lady van de Verenigde Staten, draagt tijdens haar bezoek aan migrantenkinderen aan de grens met Mexico een jas met het opschrift “I really don’t care, do you?”

Guy D’Haeseleer, kopman van het extreemrechtse Forza Ninove, wordt gefotografeerd tijdens een bijeenkomst van de partij na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove behaalt een monsterscore.

Een tweejarig meisje uit Honduras huilt terwijl haar moeder onderzocht en gearresteerd wordt nabij de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Deze wijk werd helemaal platgebrand door de bosbranden in Californië.

De Morandi-brug stort in op 14 augustus. Maar liefst 43 mensen komen om het leven.

De huisfotograaf van de Duitse bondskanselier Angela Merkel maakt deze foto tijdens de G7-top in Canada. Hij wordt op sociale media gedeeld door de woordvoerder van Merkel, Steffen Seiber, en gaat meteen viraal.