Tweede eindejaarkoopzondag zorgt voor 5 procent meer omzet

De tweede eindejaarkoopzondag was een succes, zegt NSZ. Handelaars verkochten gemiddeld 5 procent meer in vergelijking met vorig jaar tijdens de koopzondag voor Kerstmis. Een en ander blijkt uit een telefonische peiling die NSZ afnam. Vijf procent meer omzet is een prima resultaat, zegt de organisatie. “Heel wat consumenten hebben het einde van de examens in het middelbaar onderwijs afgewacht om samen te kunnen shoppen en heel wat consumenten zijn lastminute kopers. De regen heeft hen niet afgeschrikt.” Vooral boeken, cadeaubonnen, parfum, juwelen, elektronica en allerhande gadgets gingen vlot over de toonbank.

bron: Belga