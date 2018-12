Sportgala 2018 – “We hebben het verdiend, als team”

Een week na hun wereldtitel hockey in het Indiase Bhubaneswar en vier dagen na hun enthousiaste ontvangst op de Brusselse Grote Markt, werden de Red Lions zaterdagavond op het Sportgala verkozen tot ‘Ploeg van het Jaar’. De Belgische hockeymannen werden verkozen met 561 punten, voor de Rode Duivels (329 punten) die derde werden op het WK Voetbal in Rusland, de Belgian Cats (188 punten), de vrouwenploeg die vierde eindigde op het WK Basket, en de Belgian Tornados (76 punten), Europees kampioen op de 4×400 meter.

Volgens Thomas Briels, kapitein van de Red Lions, verdiende zijn team de titel, “als ploeg”. “Wanneer men wereldkampioen is, verdient men dit. Het gebeurt niet vaak in zo’n klein land als het onze, dat veel minder faciliteiten en middelen heeft dat de grote landen. België is geen sportnatie, dat zit niet in onze cultuur. De mensen beseffen niet hoeveel er in de schaduw werken om te zorgen dat we op een hoog niveau blijven”.

De stemming voor Ploeg van het Jaar was op 5 december afgesloten, maar werd later heropend, na het goud van de Red Lions. De teller werd toen opnieuw op nul gezet voor alle ploegen. Voor individuele prijzen kregen de spelers van Shane McLeod echter geen herkansing.

Briels: “we waren erg verrast toen we vernamen dat de stemming werd heropend. Dat was erg goed nieuws voor ons. Het is een mooie beloning, we zijn gelukkig en fier als ploeg. We wilden een groot toernooi winnen, dat is al jaren onze doelstelling. Individuele prijzen interesseren ons niet echt. We hebben alle spelers nodig in onze ploeg”.

Ook in 2012 en 2016 werden de Red Lions verkozen als Ploeg van het Jaar.

