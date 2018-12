Sociale onrust Frankrijk – Weer tienduizenden gele hesjes de straat op in Frankrijk

Bij de protesten van de gele hesjes in Frankrijk zijn weer tienduizenden demonstranten op straat gekomen. Er waren wel minder mensen op de been dan de vorige weekends, meldde radionieuwszender Franceinfo zaterdag. Over het hele land werden meer dan 200 mensen opgepakt. In Parijs werd onder andere een van de woordvoerders van de beweging, Éric Drouet, opgepakt. Op de Champs-Élysées, waar het in de voorbije weekends tot zware rellen was gekomen, was de sfeer ’s avonds gespannen. Televisiebeelden toonden hoe de politie het waterkanon moest inzetten. In totaal waren in Parijs slechts rond de 2.000 mensen de straat opgetrokken, aldus de Franse media.

Buiten de Franse hoofdstad hadden in de regio’s tot 40.000 mensen gedemonstreerd. Slechts 50 manifestanten werden buiten Parijs opgepakt.

Aan een péage op de snelweg ten zuiden van Perpignan, niet ver van de Spaanse grens, kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en de ordehandhavers, aldus Franceinfo. In Perpignan was vrijdagavond al een 36-jarige automobilist dodelijk verongelukt, toen hij achterop een vrachtwagen knalde toen die stilstond aan een wegversperring van de gele hesjes.

In Straatsburg kwamen volgens de regionale zender France Bleu Alsace een honderdtal mensen bijeen aan de Europabrug, die naar Duitsland leidt. De ordehandhavers arresteerden zeven mensen, een politieagent raakte gewond.

Vorig weekeinde hadden nog ongeveer 66.000 mensen in heel het land geproteesteerd. De centrumrechtse regering keurde enkele dagen geleden nog een miljarden kostend pakket sociale maatregelen goed om de het conflict te ontkrachten. Sinds half november demonstreren de gele hesjes tegen het hervormingsbeleid van de regering, waarbij het in de hoofdstad herhaaldelijk tot gewelddadige rellen kwam.

