RTBF-benefiet Viva for Life haalt recordbedrag van bijna 5 miljoen euro op

Viva for Life, de benefietactie van de Franstalige omroep RTBF, heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 4,9 miljoen euro opgebracht. Dat is zondag bekendgemaakt in Nijvel. De opbrengst van de actie gaat naar de strijd tegen kinderarmoede. Viva for Life is de Franstalige versie van De Warmste Week van de VRT. Het evenement was al aan zijn zesde editie toe. Drie presentatoren lieten zich zes dagen lang opsluiten in een glazen studio, van waaruit ze 144 uur live radio maakten. Net als in Vlaanderen waren er verschillende acties om geld in te zamelen bij particulieren en organisaties. Vorig jaar bracht de actie 4,1 miljoen euro op.

bron: Belga