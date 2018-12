Proximus League – Roeselare en Union sluiten speeldag af met flauw 1-1 gelijkspel

Roeselare en Union Sint-Gillis hebben de 20e speeldag in de Proximus League (1B) afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Union staat zo na de winst tegen Racing Genk in de kwartfinales van de Beker van België afgelopen woensdag met beide voeten terug op de grond. In de strijd om de tweede periodetitel schieten beide ploegen weinig op. In een evenwichtige eerste helft op Schiervelde hielden beide ploegen elkaar perfect in evenwicht. Na een lange studieronde zonder al te veel grote kansen, brak de partij 10 minuten voor rust helemaal open. Nadat een doelpunt van man-in-vorm Roman Ferber (Union) werd afgekeurd voor een lichte duwfout, opende Roeselare de score. Union-doelman Saussez stopte eerst nog knap het schot van Damman, maar was kansloos bij de rebound van Mohammed Aoulad (38.).

Na de pauze maakte Union al snel de gelijkmaker. Niakaté sneed naar binnen en knalde heerlijk voorbij een kansloze Biebauw (56.). Voor Niakaté is het de eerste goal in twee maanden tijd. De Franse spits, die in het begin van het seizoen met de ogen dicht scoorde, stond al zeven wedstrijden droog. Na de gelijkmaker drukten de Brusselaars door, maar wisten niet meer te scoren. Op het einde slikte Niakaté een tweede gele kaart, en zo eindigde Union de partij met tien.

Union doet door het puntenverlies een slechte zaak in de strijd om de tweede periodetitel. Na 6 van de 14 speeldagen ziet het KV Mechelen en Beerschot Wilrijk, die beide vlot wonnen, verder uitlopen tot 5 punten. Roeselare hangt met 8 punten op de vierde plaats, met één punt achterstand op Union. In het algemeen klassement blijft Union derde met 33 punten, 11 punten achter leider Mechelen. Roeselare staat met 21 punten op de zesde plaats.

bron: Belga