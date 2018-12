Opgepakt stel weer vrijgelaten

De beide arrestanten in de zaak rond storende dronevluchten boven de Londense luchthaven Gatwick zijn weer op vrije voeten. Ze staan niet meer onder verdenking, zei Jason Tingley van de politie in het graafschap Sussex vandaag. De 47-jarige man en de 54-jarige vrouw werkten erg goed mee tijdens hun verhoor. Beiden zijn afkomstig uit de de stad Crawley, op slechts acht kilometer van de luchthaven. Volgens de Britse media gaat het om een echtpaar. De man is een ramenplaatser en een fanaat van drones en telegeleide modelhelikopters. Zijn werkgever ontkende dat de man ook maar iets met de dronecampagne te maken heeft, want hij was toen aan het werk en absoluut betrouwbaar. Ook de buren beschreven hem als een hardwerkende, onopvallende vader met twee kinderen.

Bron: Belga