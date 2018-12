Namen van slachtoffers aanslag Maalbeek krijgen plek in metrostation

Ter gelegenheid van de herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel worden de namen van de slachtoffers in het metrostation Maalbeek gegraveerd. Dat melden verschillende media en wordt bevestigd door de MIVB.

De openbaarvervoermaatschappij werkt in nauw overleg met de nabestaanden van de slachtoffers. De families die al zijn gecontacteerd, hebben allemaal hun fiat gegeven. Het initiatief komt van Life4Brussels, een organisatie voor hulp aan slachtoffers van de aanslagen.

De namen van de zestien mensen die omkwamen bij de aanslag, krijgen dus een plek in het metrostation. Hoe dat zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Zo is er sprake van een gedenkplaat.







In het station Maalbeek is er al een paneel met boodschappen van steun van reizigers en er zijn ook al twee fresco’s van de kunstenaar Benoît Van Innis. Op 22 maart van vorig jaar zette de MIVB de namen van de slachtoffers op een poster die op de publiciteitspanelen kwam.

bron: Belga