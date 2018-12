Mathieu van der Poel duldt ook in Namen geen tegenstand

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft deze namiddag in Namen de zesde wereldbekermanche veldrijden op zijn naam geschreven, zijn zeventiende zege van het seizoen. Wout van Aert werd tweede, Toon Aerts derde. Daags na zijn overwinning in de Waaslandcross mikte Van der Poel op en rond de Citadel van Namen op een nieuwe zege. Samen met Laurens Sweeck en Toon Aerts ging de Nederlander goed van start, in tegenstelling tot Wout van Aert. De wereldkampioen volgde na de eerste ronde al op achttien seconden van de koplopers. In de tweede ronde ontdeed Van der Poel zich voorin van Aerts, de Europese kampioen zou zijn opponenten niet meer terugzien. Van Aert rukte achter de Nederlander op naar de tweede plaats, uiteindelijk finishte hij op ruim een minuut van Van der Poel. Aerts werd derde.

Voor Van der Poel is het na Bern, Tabor en Koksijde zijn vierde opeenvolgende wereldbekerzege, Toon Aerts won eerder de manches in de VS (Waterloo en Iowa City). In 2015 en 2016 pakte Van der Poel ook al de zege in Namen, vorig jaar was Van Aert aan het feest.







In de stand blijft Aerts aan de leiding, maar hij ziet Van Aert en Van der Poel wel naderen. De volgende WB-cross wordt komende woensdag in Heusden-Zolder gereden.

bron: Belga