Jupiler Pro League – Zulte Waregem klopt Charleroi en doet goede zaak achterin

Zulte Waregem heeft zondag op de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League met 3-1 van Charleroi gewonnen. Voorheen waren de Carolo’s vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Zulte Waregem springt dankzij de overwinning over Waasland-Beveren en Moeskroen naar de dertiende plaats. De eerste kans van de wedstrijd was voor Charleroi. Christian Benavente besloot op de lat. Niet veel later opende Hamdi Harbaoui (15.) aan de overkant met een fraai doelpunt en op aangeven van Bongonda de score. De Tunesiër werkte af met een hakje achter het steunbeen. Dik twintig minuten later kwam Faik met een vrije trap, het was alweer Harbaoui (36.) die van dichtbij binnenkopte. Zijn elfde treffer dit jaar al in de Jupiler Pro League. Net voor de rust gaf Benavente Charleroi weer hoop, door vanuit randje buintenspel de 2-1 tegen de netten de duwen.

Lang konden de Carolo’s hun hoop in de tweede helft niet intact houden, want al na vier minuten mikte Harbaoui op de paal, Erdin Demir (49.) knalde binnen in de rebound. In een aangename wedstrijd golfde het ook nadien nog voortdurend op en neer, maar Charleroi wist niets meer aan de score te veranderen en moest vrede nemen met een eerste nederlaag in zes wedstrijden.

In het klassement valt Charleroi, dat als zesde aan de speeldag begon, terug naar de achtste plaats. Anderlecht, dat één puntje meer telt, blijft door de nederlaag van Charleroi nog net in de top zes staan. Tussen nummer vier Standard en nummer acht Charleroi zitten amper drie punten. Zulte Waregem doet een goede zaak met oog op het behoud en schuift op naar plaats dertien, met zes punten meer dan rode lantaarn Lokeren.

bron: Belga