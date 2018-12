Jupiler pro league – Racing Genk kent geen problemen met Eupen en blijft stevig aan de leiding

Racing Genk heeft de bekeruitschakeling van afgelopen woensdag tegen tweedeklasser Union goed verteerd. Op de 20e speeldag in de Jupiler Pro League ging het team van Philippe Clement zondag in Eupen winnen met 0-2. De eindstand stond al tijdens de rust op het scorebord. In de stand blijven de Limburgers stevig aan de leiding. Racing Genk was buitenshuis nog ongeslagen en kon aan “die kehrweg” die status kracht bijzetten. Al in de eerste helft werd duidelijk dat Eupen niet opgewassen was tegen Genk. De Limburgers domineerden makkelijk en kwamen na 13 minuten op voorsprong toen Gouden Stier Mbwana Samatta na geharrewar voor het Eupense doel de 1-0 kon binnentikken. In de 20e minuut verdubbelde topschutter Samatta de voorsprong door een lange bal van Uronen netjes over Eupen-doelman Van Crombrugge te wippen. Voor de Tanzaniaan al het 13e en 14e doelpunt dit seizoen. Eupen kon enkel dreigen via enkele afstandschoten van kapitein Luis Garcia, maar Vukovic kon al bij al zonder werk de kleedkamer induiken.

In de tweede helft gingen de hemelsluizen open. Zonder al te veel energie te verspillen, controleerde Genk en liet het Eupen meer in de partij komen. Verder dan enkele halve kansen kwam Eupen echter niet. In de toegevoegde tijd leek Eupen toch nog een penalty te gaan krijgen, na vermeend handspel van Heynen, maar op aangeven van de VAR besliste scheidsrechter Dierick er anders over.

In het klassement staat Racing Genk met 45 punten autoritair aan de leiding, en zet het Club Brugge, dat Antwerp afdroogde met 5-1, terug op zeven punten. Antwerp is op tien punten derde. Eupen blijft met 22 punten op de elfde plaats hangen.

bron: Belga