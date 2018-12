Israel voert indien nodig strijd tegen Iran op na Amerikaanse terugtrekking

Israël gaat zijn militaire inspanningen tegen de Iraanse aanwezigheid in Syrië verder opdrijven indien dat nodig zou blijken na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu vandaag verzekerd.

“De beslissing om 2.000 Amerikaanse soldaten terug te trekken uit Syrië verandert ons beleid niet: we zullen blijven optreden tegen pogingen van Iran om zich militair in te bedden in Syrië, en indien nodig zullen we onze acties daar verder uitbreiden”, verklaarde Netanyahu, die verzekerde dat zijn land in nauw contact blijft met Washington.







Volgens de Israëlische stafchef van het leger, Gadi Eisenkot, moeten de gevolgen van de Amerikaanse terugtrekking voor Israël niet overschat worden. Het Israëlische leger voert al decennia op zijn eentje operaties uit op de grens met Syrië, zo werd hij geciteerd in lokale media.

Met zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië heeft president Donald Trump zich heel wat kritiek van bondgenoten op de hals gehaald. “Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn”, zo reageerde de Franse president Emmanuel Macron vandaag nog vanuit Tsjaad. Frankrijk maakt deel uit van de door de VS geleide coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Volgens Trump is de Amerikaanse aanwezigheid niet meer nodig omdat IS volgens hem grotendeels verslagen is, maar criticasters vrezen dat het besluit funest zal zijn voor de Koerdische YPG-milities, de belangrijkste bondgenoot van de coalitie. De terugtrekking zou ook meer speelruimte bieden aan andere spelers in het conflict, zoals de Syrische president Bashar al-Assad, Rusland, Iran en Turkije.

