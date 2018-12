Erdogan en Netanyahu schelden elkaar de huid vol

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben het voorbije weekeinde een hevige verbale oorlog uitgevochten. De wederzijdse scheldpartijen bereikten vandaag een kookpunt toen Erdogan Netanyahu ervan beschuldigde aan “staatsterreur” te doen. “Netanyahu, jij bent een tiran. Jij bent het hoofd van staatsterreur”, haalde Erdogan vandaag uit in een toespraak in Istanboel. De president wreef Israël aan dat het “tienduizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen in de Palestijnse gebieden heeft gedood”. “Misdaden tegen de mensheid”, oordeelde Erdogan, die een dag eerder ook al zwaar had uitgehaald naar het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen.

Netanyahu liet de aantijgingen uit Turkije niet over zijn kant gaan. In een tweet wees de Israëlische premier erop dat zijn land van Erdogan geen lessen in moraal te onvangen heeft. Hij bestempelde de Turkse president als “de bezetter van Noord-Cyprus, die aan het hoofd staat van een leger dat vrouwen en kinderen doodt in Koerdische dorpen in en buiten Turkije”.







De relaties tussen Turkije en Israël zijn al een tijdje verzuurd door een hele reeks twistappels. Zo reageerde Turkije bijzonder ontstemd toen het Israëlische parlement in juli een wet goedgekeurde die stelde dat Israël de natiestaat van het joodse volk is. Het ontlokte bij Erdogan de bedenking dat Israël “de meest fascistische en racistische staat ter wereld” is.

Ankara had in mei de Israëlische ambassadeur al gevraagd om Turkije te verlaten. Dat gebeurde in een reactie op de dood van verscheidene Palestijnse militanten uit de Gazastrook die protesteerden tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

bron: Belga