Doel 4 ligt tot einde van de maand stil

De kerncentrale Doel 4 blijft tot het einde van het jaar (31 december om middernacht) onbeschikbaar. Dat zegt uitbater Engie Electrabel zaterdag op zijn website. De kerncentrale werd vrijdag gecontroleerd stilgelegd, nadat onverwachts een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale was stilgevallen wegens een verstopte filter. De kerncentrale heeft een vermogen van iets meer dan 1.000 megawatt, maar eerder zei de beheerder van het hoogspanningsnet Elia al dat het stopzetten van de energieproductie in Doel 4 “op korte termijn geen impact heeft op de bevoorradingszekerheid”. De maanden januari en februari worden wel beschouwd als de meest kritieke maanden voor de energiebevoorrading in ons land.

Bron: Belga