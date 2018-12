Britse politicus en ex-VN-gezant Paddy Ashdown overleden

De voormalige hoge VN-vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina, de Brit Paddy Ashdown, is overleden. De politicus stierf zaterdagavond na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd. Dat deelden de Liberal Democrats in Londen mee. Hij was van 1988 tot 1999 voorzitter van die partij. Ashdown had pas in november bekendgemaakt dat hij aan blaaskanker leed. Veel politici, geestelijken en vertegenwoordigers uit de cultuursector eerden vandaag vooral zijn internationale verdiensten. Ashdown mikte in Bosnië en Herzegovina als VN-Commissaris van 2002 tot 2006 consequent op een functionerend overheidsstelsel. Hij ontsloeg destijds veel onhandelbare nationalisten.

Zijn kandidatuur voor de functie als VN-gezant voor Afghanistan trok hij in 2008 terug. Omdat hij niet gesteund werd door de regering in Kaboel, verklaarde hij toen.







Ashdown stemde bij het brexit-referendum van 2016 voor het verdere verblijf van Groot-Brittannië in de Europese Unie. “God sta ons land bij”, zei hij na de bekendmaking van het resultaat. De Britten hadden met een nipte meerderheid voor de exit uit de EU gestemd.

De in India geboren Ashdown werd voor zijn prestaties veelvuldig gelauwerd. Koningin Elizabeth II sloeg de politicus tot ridder. Hij was ook lid van het Britse Hogerhuis. Lord Ashdown laat een echtgenote en twee volwassen kinderen achter.

bron: Belga