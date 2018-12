Nummer 1-kerstlied in het Verenigd Koninkrijk gaat over…worstenbroodjes

In het Verenigd Koninkrijk is het jaar na jaar in spanning afwachten wie de nummer 1-kersthit te pakken heeft. Normaliter is die eer weggelegd voor de groten der aarde: The Beatles, Elvis Presley, Mariah Carey…, maar dé nummer 1 dit jaar is een liedje van volstrekt onbekenden… over worstenbroodjes.







Het lijkt een grap (en is er één), maar het is wel een goeie: de Britse blogger LadBaby lokt zijn vrouw en gezin naar een opnamestudio om er een kerstsingle op te nemen. De opbrengst van het lied belooft de man weg te schenken aan het goede doel, “nu ben ik wel verplicht van mee te doen, ik kan niet ‘neen’ zeggen als het voor het goed doel is”, jammert zijn vrouw. En zingen kunnen ze ook niet, benadrukt ze. “We lossen dat achteraf wel op”, antwoordt de man.

‘We build this city’ van Starship

Resultaat: “We Built this City on Sausage Rolls”. Vrij vertaald: “We hebben deze stad gebouwd op worstenbroodjes.” Deze kerstparodie, op de tonen van ‘We Built This City’ van Starship, is intussen goed voor de absolute nummer 1 in de Britse hitparade. De blogger in kwestie, Mark Hoyle, heeft het worstenbrood niet enkel gekozen omdat hij gek is op de snack, maar ook omdat de opbrengst naar The Trussel Trust, een voedselbank, gaat.

Intussen is het lied goed voor 75.000 verkochte exemplaren, wat hen naar de top van de Britse hitlijsten katapulteerde. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Ariana Grande met ‘Thank u, Next’ nog over die cijfers kan gaan.