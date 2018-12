Humor heeft een invloed op je relatie

Een onderzoek heeft aangetoond dat hetzelfde gevoel voor humor hebben een positieve invloed kan hebben op je relatie. Al is dat geen garantie. “Het is belangrijk om in te zien dat niet iedereen hetzelfde grappig vindt”, klinkt het.

‘The Journal of Research in Personality’ publiceerde de wetenschappelijke studie, waarin maar liefst 154 koppels werden bevraagd over hun geluk en gevoel voor humor. Geliefdes die met dezelfde dingen konden lachen, bleken gelukkiger te zijn met hun relatie én seksleven.

“Mensen die niet graag geplaagd worden, zijn ongelukkiger met hun relatie”, vertelt Kay Brauer, een auteur van de studie, aan het magazine Bustle. “Zij die daarentegen graag een grapje uithalen, maken meer ruzie maar hebben wel een beter gevoel bij hun relatie.”

Al zeggen de onderzoekers dat hetzelfde gevoel voor humor hebben niet genoeg is om een gezonde relatie te onderhouden. “Het helpt elkaar beter te begrijpen, maar niet iedereen vindt hetzelfde grappig”, aldus Brauer. “Zelfs genen kunnen bepalen of je ergens mee kan lachen. Daarom is het belangrijk om hier rekening mee te houden.”