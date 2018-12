Een wekker is slecht voor je gezondheid

In de vakantie kan je hopelijk uitslapen. Is dat toch niet het geval, dan zet je misschien beter geen wekker. Een alarm in de vroege ochtend is namelijk ongezond.

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat ochtendmensen een ander biologisch ritme hebben dan avondmensen. Hierdoor hebben mensen die ’s avonds niet snel moe zijn, meer moeite met vroeg opstaan. Toch moeten de meeste mensen elke dag een alarm instellen voor hun nine-to-five job.

Ongezond







Ticia Luengo Hendriks, medeoprichter van het Nederlandse platform Betere Tijden, gaat ervan uit dat veel mensen een slaaptekort opbouwen door hun wekker. Dat is niet alleen slecht voor de prestaties, maar ook de gezondheid lijdt eronder.

“Ruim 80% van de Nederlanders gebruikt een wekker om wakker te worden voor het werk”, aldus Hendriks. “Dat is heel ongezond. Je onderbreekt je slaap dagelijks, terwijl je lichaam aangeeft nog niet uitgerust te zijn.” Flexibele werkuren zouden volgens haar veel beter zijn dan een nine-to-five ritme.

Tips

Het is natuurlijk niet voor iedereen even efficiënt om geen alarm in te stellen. We moeten nog steeds op tijd op het werk geraken. Met enkele tips kan je je biologische klok echter wat bijsturen.

Avondmensen kunnen zich ’s ochtends best aan zoveel mogelijk licht blootstellen en moeten het blauwe licht van smartphones mijden voor ze gaan slapen. Het is ook beter om intensieve activiteiten in te plannen in de ochtend dan in de avond. Bovendien is ook regelmaat erg belangrijk.