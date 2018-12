Club Brugge deelt pandoering uit aan Antwerp

In de topper van de 20e speeldag in de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge in eigen huis rivaal Antwerp vlot opzijgezet met 5-1. Club wordt zo alleen tweede met drie punten voorsprong op Antwerp, en nadert tot op 4 punten van Racing Genk. De Limburgers spelen om 18u nog bij Eupen.

Bij de thuisploeg, die na een 10 op 30 leider Genk niet verder wou laten uitlopen, kon trainer Ivan Leko niet rekenen op zijn geschorste aanvoerder Ruud Vormer en Stefano Denswil. In de spits kreeg Siebe Schrijvers een nieuwe kans. Bij Antwerp keerde Yatabaré terug op het middenveld. Lior Refealov, ex-Club Brugge, werd voor de wedstrijd door Club-voorzitter Bart Verhaeghe in de bloemetjes gezet.

2-0 aan de rust







In een nerveuze en gesloten eerste helft waren grote doelkansen schaars en werd er vooral gestreden op het middenveld. Blauw-zwart had het beste van het spel en kwam na 21 minuten spelen verdiend op voorsprong. Een scherpe voorzet van Dennis werd door niemand aangeraakt, en verraste zo doelman Bolat in de verste hoek.

Kort voor de rust stuurde Wesley met een lange bal achter de Antwerp-defensie zijn spitsbroeder Schrijvers diep. Met een magistrale baltoets in één tijd verschalkte die Bolat, hij verdubbelde zo de Brugse voorsprong tot 2-0 (40.). Een onherkenbaar zwak Antwerp kon geen vuist maken.

Brugge blijft domineren

Ook in de tweede helft zette een dodelijk efficiënt blauw-zwart zijn dominatie om in doelpunten. Mats Rits (54.) scoorde in de rebound de 3-0 en Dennis knikte een vrije trap van kapitein Vanaken onhoudbaar voorbij Bolat (65.). Faris Haroun knalde een zeldzame Antwerp-kans tegen de paal. Vijf minuten voor affluiten keurde scheidsrechter Wim Smet een kopbaldoelpunt van Jelle Van Damme af voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR werd de Antwerpse eerredder toch goedgekeurd. Club Brugge kwam niet meer in de problemen en Hans Vanaken bekroonde zijn sterke wedstrijd met een doelpunt vanop de stip (87.) na een fout op de doorgebroken Mata.

Door de overwinning nadert Club Brugge tot op vier punten van leider Racing Genk, dat zondagavond nog naar Eupen moet. Antwerp blijft hangen op de derde plaats.