Astrid Coppens zwanger van haar eerste kindje

Om Erik Van Looy te quoteren: ’t is gebeurd! Astrid Coppens – ooit bekend als Astrid Bryan – heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij kinderen wou en kijk, het is zover. Astrid deelde het goede nieuws op Instagram.

“Beste kerstcadeau ooit”, zo schrijft Astrid bij de foto, waarop zij en echtgenoot Bram een hand leggen op haar buikje. Het koppel vierde net hun tweede huwelijksverjaardag. Ze stapten op 6 december 2016 in het huwelijksbootje op een strand op de Turks- en Caicoseilanden.







Vechtscheiding met ‘den John’

Astrid stelde een eventuele zwangerschap uit omdat haar leven de afgelopen jaren een hel was. Er was de rechtszaak van den John tegen haar. Hij eiste een pak geld van haar omdat zij volgens hem inkomsten had achtergehouden waar hij ook recht op zou hebben na de scheiding.

Maar de rechter gaf den John ongelijk. Pas nadat alles in kannen en kruiken was, wou Astrid samen met haar man Bram werk maken van kinderen. Astrid kan nu eindelijk van de daken schreeuwen dat zij zwanger is, de baby komt er in de lente van 2019 aan.