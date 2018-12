WK voetbal voor clubs – Real Madrid wint met Thibaut Courtois voor derde jaar op rij

Real Madrid heeft zaterdag al voor het derde jaar op rij het WK voetbal voor clubs gewonnen. Thibaut Courtois en co versloegen in de finale in het Zayed Sports City Stadion in Abu Dhabi thuisclub Al Ain met 4-1. Met een prachtig gekruld schot en op aangeven van Karim Benzema bracht Gouden Bal Luka Modric (14.) de Koninklijke al vroeg op voorsprong. De Braziliaan Caio leek meteen gelijk te maken en klopte Courtois, maar werd afgevlagd voor buitenspel. De Madrilenen kregen voor de rust verschillende prima mogelijkheden op de 2-0, maar wisten het nog niet af te maken.

Na de pauze zorgde Marcos Llorente (60.) dan toch voor de dubbele voorsprong. Hij schoot een afvallende baal staalhard en laag over de grond in doel. Aan de overkant kwam Caio opnieuw dicht bij een doelpunt, maar Courtois redde sterk met zijn been. Op aangeven van Modric maakte Sergio Ramos (79.) er 3-0 van. Courtois werd in het slot alsnog geklopt. Tsukasa Shiotani (86.) kopte overhoeks en mooi in een boogje over de Rode Duivel heen. In de blessuretijd scoorde Al Ain opnieuw, maar dan in eigen doel. Yahia Nader (90+1.) bracht de 4-1 eindstand op het bord.

Real Madrid is al voor het derde jaar op rij de beste club ter wereld. Met in 2015 Barcelona en in 2014 nog een keer Real prijkt nu al vijf jaar op rij een Spaanse club op de erelijst. De Argentijn Santiago Solari pakte zijn eerste prijs als trainer van Real Madrid.

Met vier titels is Real Madrid nu alleen recordhouder op het WK voor clubs. FC Barcelona zegevierde drie keer op het toernooi met de continentale kampioenen.

bron: Belga