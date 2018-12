Vijftig bestuurlijke aanhoudingen bij actie van “gele hesjes” in Antwerpen

In Antwerpen heeft vandaag een actie plaatsgevonden van de “gele hesjes”. Die was toegelaten als statische demonstratie op de Bolivarplaats op het Zuid, maar een deel van de demonstranten hield zich niet aan de regels. Uiteindelijk zijn volgens de lokale politie 50 personen bestuurlijk aangehouden, maar zij hebben zich daarbij niet verzet en zullen in de loop van de avond weer worden vrijgelaten. Er zijn ook geen feiten van vandalisme gemeld. Vanaf de Bolivarplaats begon de actie zich deze namiddag te verplaatsen langs de Leien richting binnenstad. “Daarbij werd ook het verkeer gehinderd”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “We hebben daarom extra mensen opgetrommeld, ook motards om de doorgang voor het verkeer zoveel mogelijk te garanderen. Aan de Nationale Bank hebben we de overgebleven manifestanten kunnen omsluiten en zijn een dertigtal personen op een bus gezet richting het politiekantoor aan de Noorderlaan.”

Voordien waren enkele aanstokers al preventief opgepakt, net als een groepje manifestanten dat zich gemaskerd richting de actie begaf.







bron: Belga