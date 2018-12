Sportgala 2018 – Wie worden opvolgers Goffin en Thiam?

Vanavond wordt in de Docks Dome Event Hall in Brussel het jaarlijkse Sportgala georganiseerd door Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten). Dan weten we wie David Goffin en Nafi Thiam opvolgen als Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Bij de mannen zijn de drie kanshebbers Rode Duivel Eden Hazard (WK-brons met België en sterspeler van Chelsea), Europees marathonkampioen Koen Naert en schaatser/skeeleraar Bart Swings (viceolympisch kampioen massastart), in 2013 en 2014 derde op het Sportgala.

Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam kan voor de vierde keer, na 2014, 2016 en 2017, tot Sportvrouw van het Jaar gekroond worden. Ze krijgt concurrentie van wereld- en Europees kampioene aan de brug Nina Derwael, vorig jaar tweede achter Thiam, en Belgian Cat Emma Meesseman (vierde met België op WK en winnaar van Euroleague met Ekaterinburg).

De trofee voor Ploeg van het Jaar gaat naar de Red Lions (hockey mannen, wereldtitel), de Belgian Cats (basketbal vrouwen, vierde op WK), de Belgian Tornados (atletiek mannen, goud op 4x400m EK) of de Rode Duivels (voetbal mannen, brons op WK).

Wielrenner Remco Evenepoel (wereld- en Europees juniorenkampioen op de weg en tegen de klok), veldrijder Eli Iserbyt (wereldkampioen bij de beloften) en loper Jonathan Sacoor (U20-wereldkampioen 400m en goud met Belgian Tornados op 4x400m EK) zijn de drie kandidaten voor de titel Belofte van het Jaar.

Voor de trofee van Coach van het Jaar gaat het tussen Vital Heynen (wereldtitel met Pools volleybalteam), Roberto Martinez (bondscoach Rode Duivels) en Philip Mestdagh (bondscoach Belgian Cats). Tot slot staan wielrenner Kris Bosmans, tafeltennisser Laurens Devos en rolstoelatleet Peter Genyn op de shortlist voor de trofee van Paralympiër van het Jaar.

bron: Belga