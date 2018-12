Sportgala 2018 – Red Lions verzilveren WK-goud met titel van Ploeg van het Jaar

De Belgische hockeymannen zijn zaterdag op het Sportgala 2018 in de Docks Home Event Hall in Brussel uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. De kersverse wereldkampioenen, voor wie de stemming opnieuw geopend werd door Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten), bliezen de concurrentie weg. Na hun historische wereldtitel in het mannenhockey van vorige week in het Indiase Bhubaneswar werden de Red Lions toegevoegd aan de shortlist voor Ploeg van het Jaar. Met 561 punten namen ze uiteindelijk vlot de maat van hun voetbalcollega’s. De Rode Duivels, die afgelopen zomer eveneens sportgeschiedenis schreven door brons te veroveren op het WK in Rusland, stranden met 329 punten op de tweede plaats. De Belgische basketbalvrouwen, vierde op hun allereerste WK, eindigden op de derde plaats (188 ptn). De Europese estafettekampioenen op de 4×400 meter viel net naast het podium (76 ptn).

De stemming voor Ploeg van het Jaar werd – zoals alle andere eindejaarsverkiezingen – afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna. Gezien de unieke prestatie van de hockeymannen wou Sportspress.be hierop een uitzondering maken voor de trofee Ploeg van het Jaar. Van maandag- tot en met woensdagavond kregen de stemgerechtigden de kans om opnieuw te stemmen voor die categorie.

De Red Lions winnen de trofee voor de tweede keer, dat deden ze eerder al in 2016. Toen grepen de Belgische hockeymannen net naast de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Aan dat imago van eeuwige tweede maakte het Belgische hockeyteam deze maand in India definitief een einde.

bron: Belga