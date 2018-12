Sportgala 2018 – Nina Derwael met voorsprong verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

Nina Derwael is zaterdagavond op het Sportgala 2018 in de Docks Home Event Hall in Brussel door de Belgische beroepsbond van Sportjournalisten (Sportspress.be) uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Belgiës allereerste turnwereldkampioene staat voor het eerst op de erelijst. In de top drie staan dezelfde namen als vorig jaar, maar dit keer mocht Derwael het hoogste trapje op. De achttienjarige Truiense kreeg van de sportjournalisten 1.212 punten, dat zijn er 262 meer dan Nafi Thiam (950 ptn). Liefst 196 keer werd Derwael op de eerste plaats gezet, tegenover 55 eerste plaatsen voor Thiam.

De Luikse zevenkampster kende met een Europese titel en drie nieuwe persoonlijke records ook een uitstekend jaar, maar dat volstond niet voor een vierde triomf in de jaarlijkse verkiezing. Belgian Cat Emma Meesseman (440 ptn) moest net als in 2017 vrede nemen met de derde plaats. De Ieperse basketbalspeelster werd vierde met België op het WK en was de winnaar van Euroleague met haar Russische ploeg Ekaterinburg.

Derwael schitterde recent nog op het WK in Doha, met goud aan de brug met ongelijke leggers. Ze schreef zo geschiedenis door België een eerste gouden medaille ooit te bezorgen op een WK gymnastiek. Derwael werd er ook vierde allround en op de balk. De Limburgse won eerder op het jaar ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Die prestaties leverden haar naast de Vlaamse Reus ook al het Vlaams Sportjuweel, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus op. Derwael is de eerste turnster op de erelijst van Sportvrouw van het Jaar.

bron: Belga