Raf Simons verlaat Calvin Kein

De Belgische ontwerper Raf Simons verlaat Calvin Klein, dat berichten verschillende Amerikaanse media vrijdagavond laat. Er werd al weken gespeculeerd over zijn vertrek en dat wordt nu bevestigd door het Amerikaanse modemerk.

Simons was sinds 2016 “chief creative officer” bij Calvin Klein. Hij vertrekt “in goede verstandhouding”, omdat Calvin Klein naar eigen zeggen een nieuwe richting wil uitgaan die verschilt van de creatieve visie van Simons.

Tijdens de New York Fashion Week in februari volgend jaar, zal er door het vertrek van de Belg geen nieuwe collectie te zien zijn.

Het contract van Raf Simons liep nog acht maanden. Voordien werkte hij enkele jaren voor Dior.

Bron: Belga