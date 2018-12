Meer dan 20 doden door dubbele zelfmoordaanslag in Mogadishu

In Somalië zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag van de jihadistische terreurorganisatie al-Shabaab minstens 22 mensen gedood en 20 anderen verwond. De daders lieten hun met explosieven geladen voertuigen vanochtend in de hoofdstad Mogadishu in de omgeving van het presidentieel paleis ontploffen. Onder de slachtoffers waren ook veiligheidsmensen en een Brits-Somalische journalist. De twee opeenvolgende explosies waren in heel de stad te horen. De islamistische terreurorganisatie al-Shabaab had in een radioboodschap de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Doel van de aanslagen waren de check-points aan het presidentieel paleis, klonk het. Een functionaris van de Somalische geheime dienst Nisa verklaarde intussen echter dat de daders het nieuwe nationaal theater viseerden. De soennitische fundamentalisten plegen steeds weer zware aanslagen in Mogadishu. Ze willen in het arme land in de Hoorn van Afrika de macht veroveren.

Een rond de 20.000 manschappen tellende internationale vredesmacht en de Somalische strijdkrachten proberen de jihadisten terug te dringen. Bovendien heeft het Amerikaans leger dit jaar al tientallen luchtaanvallen uitgevoerd tegen al-Shabaab en naar eigen zeggen honderden strijders gedood.







bron: Belga