Meer dan 10.000 lopers tijdens Gentse “Warmathon” voor goede doel

In het Gentse recreatiepark Blaarmeersen hebben zaterdag 10.972 mensen rondjes gelopen tijdens de vijfde “Warmathon” in het kader van “De Warmste Week”, de goededoelenactie van de VRT. De opbrengst bedroeg 132.182 euro, zo meldt de openbare omroep. Eerder waren er al Warmathons in Genk, Leuven, Brussel en Antwerpen. Zondag vindt de laatste plaats in Brugge. Alle edities waren al voor de start volzet. Een basisinschrijving kostte 15 euro, maar deelnemers konden daar nog een bedrag naar keuze aan toevoegen voor hun zelfgekozen goed doel.

bron: Belga