Mathias De Clercq wil zich “met elke vezel” inzetten voor Gent

Mathias De Clercq (Open Vld) heeft vandaag de eed afgelegd als de nieuwe burgemeester van Gent. De Clercq, die woensdag zijn 37ste verjaardag viert, wordt de jongste naoorlogse burgemeester van Gent. “Elke vezel in mij zal ik inzetten voor Gent”, zei hij. De Clercq legde de eed af in de handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. “Burgemeester is de mooiste job ter wereld”, zei die. “Je werkt voor en met mensen en de uitdaging is de belangen van de stad te verdedigen.” De kersverse burgemeester kon niet anders dan beamen. “Elke vezel in mij zal zich dag en nacht inzetten voor Gent. Het is een eer om burgemeester te zijn van de mooiste stad van Vlaanderen en ik zal zes jaar lang het beste van mezelf geven.”

In Oost-Vlaanderen hebben intussen al 50 van de 60 burgemeesters de eed afgelegd. Door de fusies van onder meer Aalter en Knesselare, Deinze en Nevele, en Waarschoot, Lovendegem en Zomergem zijn het er in de provincie vijf minder dan zes jaar geleden. De Clercq wordt burgemeester van de grootste stad van Oost-Vlaanderen.







bron: Belga