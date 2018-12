Jupiler Pro League – Standard rolt vlotjes over KV Oostende en is plots vierde

Standard heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League vlot met 3-1 van KV Oostende gewonnen. Al na 23 minuten stond er een 3-0 voorsprong op het bord. Standard, dat als nummer zeven aan de speeldag begon, is plots vierde. Nauwelijks anderhalve minuut werd er gespeeld op Sclessin, of Moussa Djenepo (2.) zette Bataille in de wind en duwde de 1-0 in de verste hoek. Met een zwabberend afstandsschot verdubbelde Razvan Marin al na 12 minuten de score, met dank aan doelman Ondoa die zich verkeek. Op een vrije trap van Carcela dook Zinho Vanheusden (23.) goed op aan de eerste paal en kopte hard de 3-0 in doel. Een comfortabele voorsprong voor een indrukwekkend Standard.

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Oostende-invaller Fashion Sakala, die op doelman Ochoa besloot. In een warrige fase na een hoekschop duwde Indy Boonen in de blessuretijd (90+3.) alsnog de Oostendse eerredder in doel.

In het klassement doet Standard een gouden zaak en schuift het met 33 punten op naar de vierde plaats. Oostende blijft twaalfde.

bron: Belga