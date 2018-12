Jupiler Pro League – Samatta verlengt contract bij Racing Genk tot 2021

Mbwana Ally Samatta heeft zijn contract bij Racing Genk met één jaar verlengd tot 2021. Dat meldt de competitieleider zaterdag op de clubwebsite. De 25-jarige spits vindt dit seizoen goed de weg naar de netten. De Tanzaniaan is momenteel de Gouden Stier in de Jupiler Pro League met twaalf doelpunten, in de Europa League scoorde hij al negen keer. In januari 2016 verliet Samatta het Congolese TP Mazembe voor de Luminus Arena. Sindsdien speelde hij 141 matchen voor Genk, waarin hij 55 doelpunten maakte en 14 assists gaf.

“Ook voor Samatta was er concrete interesse uit binnen- en buitenland. De club is dan ook opgetogen dat Ally samen met zijn ploeggenoten kiest voor Genk!”, zo klinkt het op de clubwebsite.

Donderdag legden de Limburgers ook de Fin Jere Uronen (tot 2022) en Bryan Heynen (tot 2023) langer vast.

bron: Belga