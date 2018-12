Jupiler Pro League – Moeskroen klopt zwalpend Anderlecht, dat één op vijftien noteert

RSC Anderlecht is zaterdag op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League met 3-1 onderuit gegaan bij Moeskroen, dat vooraf voorlaatste stond met evenveel punten als rode lantaarn Lokeren. Bij de rust was het 2-0. Het debuut van interim-trainer Karim Belhocine bij Anderlecht werd geen succes. Moeskroen was in de openingsminuten meteen de betere ploeg en al in de zevende minuut resulteerde dat in een voorsprong. Benson zette voor, Mbaye Leye (7.) scoorde met het hoofd. De Senegalees is de eerste buitenlander die scoort voor zes verschillende Belgische clubs (Zulte Waregem, AA Gent, Standard, Lokeren, Eupen en Moeskroen). Na een onhoudbare, knappe pegel van Marko Bakic (15.) stond het na een kwartier al 2-0.

Ook na de rust bleef Anderlecht, zonder grinta, zwalpen. Moeskroen leek 3-0 voor te komen, maar de VAR greep in wegens buitenspel. Toen Nany Dimata (77.) een vrije trap van Bakkali onhoudbaar tegen de netten kopte, kreeg paars-wit wel nog even hoop op een punt. Lang bleef die niet overeind, want Leye (81.) scoorde aan de overkant een tweede keer met het hoofd.

In zijn vijf recentste wedstrijden in de Jupiler Pro League raapte Anderlecht amper één punt. De nieuwe trainer, waar momenteel naar gezocht wordt nadat Hein Vanhaezebrouck vorig weekend ontslagen werd, zal zijn werk hebben. In het klassement blijft Anderlecht voorlopig vierde, maar de speeldag kan de recordkampioen zijn plaats bij de top zes kwijt zijn. Sint-Truiden, dat zaterdag Kortrijk ontvangt, Standard, dat Oostende partij geeft, en Charleroi, dat zondag naar Essevee trekt, kunnen over paars-wit gaan. Moeskroen schuift op naar de dertiende plaats.

bron: Belga