International Horse Show Londen – Karel Cox met Evert tweede in WB-proef, dag na tragisch overlijden Chalino

Springruiter Karel Cox is zaterdag op de International Horse Show in Londen met de 9-jarige ruin Evert tweede geworden in de wereldbekerproef. Die knappe prestatie was wellicht een kleine troost. Vrijdagavond kreeg de 36-jarige Limburger het overlijden van de 8-jarige ruin Chalino te verwerken. Cox had vrijdag met Chalino nog een accumulatieproef gesprongen. Nadien stelde de ruiter vast dat zijn schimmel, een zoon van Chippendale, een klein wondje opgelopen had. Cox nam het zekere voor het onzekere en liet de dierenarts langskomen. Om infectiegevaar te voorkomen gaf de arts Chalino een inspuiting, kort nadien viel de ruin dood neer. Een autopsie moet meer duidelijk bieden over de doodsoorzaak.

In de wereldbekerproef haalden liefst achttien combinaties, de helft van het deelnemersveld, de barrage. Ook daarin bleven Cox en Evert foutloos, maar ze waren 19 honderdsten te traag om de 29-jarige Engelsman William Whitaker en zijn 14-jarige hengst Utamaro van de zege te houden. De Amerikaanse Lara Kraut legde met Zeremonie op 68 honderdsten op de derde plaats beslag. Ook Olivier Philippaerts bleef met Extra foutloos in de barrage. Zij strandden op de negende plaats. François Mathy Jr moest met Casanova vier strafpunten noteren in de eerste omloop en werd 22e.

In de wereldbekerstand van de West-Europese liga gaat de Zwitser Steve Guerdat na acht van dertien proeven met 58 punten aan de leiding. Hij heeft negen punten voor op Pieter Devos, vijf weken terug winnaar in Stuttgart. De Australische Edwina Tops-Alexander is op elf punten derde. Gudrun Patteet, in oktober winnares van de tweede manche in Helsinki, is met 37 punten zesde. Olivier Philippaerts, met 33 punten tiende, Niels Bruynseels, met 31 punten twaalfde, en Karel Cox, met 24 punten zeventiende, staan ook nog de in de top achttien. Die top achttien springt van 3 tot 7 april de finale in het Zweedse Göteborg. Volgende week wordt op de Kerstjumping van Mechelen de negende manche afgewerkt.

bron: Belga