Duizenden mensen vieren winterzonnewende in Stonehenge

Met muziek en deels verkleed hebben duizenden mensen de winterzonnewende gevierd aan het megalythische monument van Stonehenge in het zuiden van Groot-Brittannië. Na de langste nacht van de winter verwelkomden ze vanochtend de zonsopgang, aldus de BBC. Ze waren in de vroege ochtend gearriveerd en moesten tot 7.15 uur (8.15 uur Belgische tijd) wachten om binnen de ring van het monument uit de Jonge Steentijd te geraken. De politie was ter plekke om een en ander in goede banen te leiden. Enkele bezoekers droegen historische, kleurrijke kleding, anderen zongen of speelden op fluiten en trommels. Een andere had het hoofd van een eenhoorn opgezet. Er vonden ook kleine spirituele ceremonies plaats. Niet alleen voor de winterzonnewende, maar ook voor de zomerzonnewende trekken duizenden mensen op bedevaart naar Stonehenge. Naast feestgangers en toeristen behoren ook aanhangers van heidense cultussen tot de bezoekers.

De stenen cirkels ten noorden van de Zuid-Engelse stad Salisbury maken deel uit van het UNESCO-werelderfgoed. Jaarlijks brengen meer dan een miljoen mensen een bezoek aan Stonehenge. Waarvoor de tot 25 ton zware, eeuwenoude megalieten oorspronkelijk gediend hebben, is niet met zekerheid bekend.







