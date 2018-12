Drones op Gatwick – Luchthaven verwacht zaterdag vluchtschema te kunnen afwerken

De luchthaven van Londen Gatwick verwacht voor vandaag/zaterdag geen grote problemen meer met het vliegverkeer. De start- en landingsbaan is open en de luchthaven verwacht het volledige vluchtschema te kunnen afwerken, luidt het zaterdagochtend. Passagiers moeten wel nog rekening houden met vertragingen. De voorbije dagen werd het vliegverkeer op Gatwick herhaaldelijk stilgelegd, nadat er een drone was opgemerkt in de buurt van de luchthaven. Vrijdagnacht maakte de Britse politie bekend dat er in het onderzoek twee verdachten zijn opgepakt.

bron: Belga