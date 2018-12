Dodental busongeval Nepal loopt op tot 23

Het dodental van het busongeval vrijdag in Nepal is opgelopen tot 23. Dat heeft de politie laten weten. Er vielen ook 14 gewonden. In de bus zaten studenten en leraars die terugkwamen van een schooluitstap. De studenten waren tussen 16 en 20 jaar oud.

De bus stortte in een ravijn. Volgens de eerste gegevens van het onderzoek is het ongeval te wijten aan onaangepaste snelheid.

Verkeersongevallen komen regelmatig voor in het bergachtige Nepal. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door overladen voertuigen, slecht onderhouden wegen en roekeloos rijgedrag.

Bron: Belga